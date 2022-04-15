Кострома, , 14:07 — REGNUM Средства массовой информации «Logos44» и «K1news» сообщили о задержании костромского политика, бизнесмена Андрея Озерова — ИА REGNUM.

Офис «Аксонбанка» в Костроме

По сведениям «Logos44» мужчина не появлялся дома и на работе с 13 апреля 2022 года. Позднее новость была удалена с сайта. Источник «K1news» сообщает, что политиком занимается московский СУ СКР. Подтвердить или опровергнуть данную информацию пока не удалось – силовики не дают официальных комментариев по ситуации. Сам Озеров не появлялся в социальных сетях с 11 апреля.

Озеров ранее являлся председателем совета директоров «Аксонбанка». Напомним, конкурсный управляющий «Аксонбанка» (госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов») опубликовал информацию об обращении в Арбитражный суд Костромской области. По сведениям АСВ основатель кредитного учреждения и его топ-менеджеры «формировали техническую ссудную задолженность» и «приобретали объекты недвижимости по завышенным расценкам», в результате чего банку был причинён ущерб на 523 миллиона рублей. Интересно, что исковое заявление об этом в суд так и не поступило.

Читайте ранее в этом сюжете: С бывшего депутата Костромской областной думы требуют 523 миллиона рублей

Читайте развитие сюжета: Работники «Костромагорстроя» требуют выплаты 3 млн рублей зарплаты