Скопье, , 13:24 — REGNUM Шесть российских дипломатов должны будут покинуть Северную Македонию, об этом власти республики объявили 15 апреля.

Скопье, Северная Македония Pero Kvrzica

В заявлении МИД Северной Македонии говорится, что посла России Сергея Баздникина вызвали в ведомство и вручили вербальную ноту. В ней шесть дипломатов посольства РФ объявлены персонами нон грата.

В МИД республики утверждают, что российские дипломаты занимались деятельностью, которая противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях. На то, чтобы покинуть страну, им отвели пять дней.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта Скопье объявило персонами нон грата пятерых российских дипломатов.

Читайте также: Северная Македония объявила пять российских дипломатов персонами нон грата