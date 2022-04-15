Стокгольм, , 13:21 — REGNUM То, что произошло в Линчёпинге и Норрчёпинге, совершенно предосудительно, а зачинщики массовых беспорядков и столкновений с полицией, которые развернулись на улицах южных городов Швеции вечером 14 апреля, будут привлечены к ответственности. Об этом 15 апреля в своем пресс-релизе написал глава Полиции Швеции Андерс Турнберг.

Шведский полицейский Håkan Dahlström

По его информации, трое полицейских получили легкие ранения в связи с беспорядками и были доставлены в больницу.

«Нападение на полицейских и их специальные средства является посягательством как на верховенство закона, так и на демократию. Мы сделаем все возможное, чтобы привлечь к ответственности тех, кто был причастен как к беспорядкам, так и к вандализму», — написал Турнберг.

«Мы живем в демократическом обществе, и одной из важнейших задач Полиции является обеспечение того, чтобы люди могли воспользоваться своим конституционным правом на проведение демонстраций и выражения своего мнения. Полиция не должна выбирать, кто имеет это право или нет, но она всегда вмешивается, если видит, что случается преступление», — говорится в пресс-релизе.

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