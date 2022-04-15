Воронеж, 15 апреля, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Инфляция в Воронежской области за март составила 7,6%, об этом сообщили в пресс-службе Воронежстата по итогам месяца. По сравнению с февралём индекс потребительских цен оказался выше на 6,9 процентного пункта.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сахар

С начала года цены в регионе выросли на 9,7%, тогда как в январе–марте 2021 года инфляция составила 2,3%.

На продовольствие рост цен за три месяца 2022 года составил 9,4% (3,7% — в 2021 году). За месяц цены выросли на 6,5%. Так, в 1,4 — 1,7 раза выросли цены на сахар, капусту, морковь и лук. Также значительно поднялись цены на подсолнечное масло, пастеризованное и сгущённое молоко, натуральный кофе, чай, на соль и пшеничную муку, ряд кондитерских изделий, крупы, овощи и фрукты. Вместе с тем, специалисты отмечают снижение цен на соленую и копченую рыбу, икру лососевых рыб и свежие огурцы.

Рост цен на непродовольственные товары с начала года составил 13,2% (в 2021 — 2,4%), в марте — на 11,6%. Так, в 1,3 — 1,7 раза подорожало туалетное мыло, электротовары и бытовые приборы, электрические дрели, детские подгузники, телерадиотовары, персональные компьютеры, средства связи, обручальные кольца и легковые автомобили. Дешевле стало стоить газовое моторное топливо, а также дрова. Подорожал ряд медикаментов.