Красногорск, , 13:16 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье продолжает расти. Об этом свидетельствует опубликованная 15 апреля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Permkrai.ru

За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 437 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 60 случаев больше аналогичного показателя 14 апреля. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 377 человек, а днём ранее — у 303 жителя Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 11 432 новых случая заражения коронавирусом.

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