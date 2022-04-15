Омск, , 13:16 — REGNUM Приговор руководителю крупного предприятия вынесен в Омске.

Суд George Hodan

Как сообщили ИА REGNUM 15 апреля в следственном управлении СКР по Омской области, осуждён гендиректор акционерного общества «Омсктрансмаш» Игорь Лобов. Он признан виновным в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

По информации следствия и суда, с 2011-го по 2016 год гендиректор предприятия, действуя через посредника (омского предпринимателя), заключил договоры на оказание юридических, транспортных и транспортно-экспедиционных услуг по заведомо завышенной стоимости – на сумму более 330 млн рублей.

Фактически услуги по договорам выполняли работники самого предприятия. А услуги, оказываемые сторонними организациями, стоили значительно меньше. В результате, по мнению органов следствия и суда, АО «Омсктрансмаш» был причинён ущерб в особо крупном размере – на сумму не менее 71 млн рублей.

Обвиняемый вину не признал. В 2020 году был наложен арест на его квартиру в центре Москвы, оцененную в 98 млн рублей.

Посредник – индивидуальный предприниматель – скрылся за границей. Он объявлен в международный розыск. Материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.

Следователи допросили более ста свидетелей, провели 15 различных экспертиз. Материалы уголовного дела составили 34 тома.

15 апреля суд назначил Лобову четыре с половиной года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей. Также он на два года лишён права заниматься руководящей деятельностью в учреждениях, предприятиях и организациях всех видов и форм собственности. Он взят под стражу в зале суда.

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