Курск, 15 апреля, 2022, 13:15 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки госпитализированы 36 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

15 апреля выявлен 91 новый случай заражения коронавирусной инфекцией – на семь меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 115 тыс. 632 случая заражения коронавирусом.

Выписан после выздоровления 109 тыс. 71 пациент, в том числе 183 – за последние сутки.

Всего скончались 2424 человека. Подтверждено три новых летальных случая.