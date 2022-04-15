Санкт-Петербург, 15 апреля, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Правительство Петербурга планирует субсидировать билеты в кино для школьников, чтобы поддержать коммерческие кинотеатры, которые из-за пандемии и запрета на показ иностранных фильмов оказались в тяжелом финансовом положении. Об этом сообщили 15 апреля в пресс-службе аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Алексея Корабельникова.

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

Так, в Смольном рассматривается возможность субсидирования стоимости билетов для учащихся на кинопоказы в рамках школьной программы.

«Это поддержит и саму отрасль, и поспособствует укреплению патриотизма у молодежи», — заметили в Смольном.

Напомним, после начала России специальной военной операции на Украине, западные кинокомпании отменили премьеры своих фильмов в России.