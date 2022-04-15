Амстердам, , 13:15 — REGNUM Суд в Нидерландах приговорил бывшего начальника тюрьмы Пули-Чархи — крупнейшей тюрьмы Афганистана — к 12 годам лишения свободы за военные преступления и пытки заключённых в 1980-х годах. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

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Абдул Раззак Ареф обвиняется в избиениях, пытках и казнях политических заключённых.

76-летний Абдул Раззак Ареф, проживавший в Нидерландах под именем Рафиф, с 1983 по 1990 год занимал должность директора тюрьмы Пули-Чархи. Он был арестован в Нидерландах в 2020 году.

Как сообщает Reuters, подсудимый утверждал во время суда, что он не Абдул Раззак Ареф, и что его будут судить вместо кого-то другого. Однако судьи отклонили его апелляцию. Ранее прокуратура на основании показаний 25 свидетелей и прослушивания разговоров самого Арефа и его семьи, доказала его личность.

Судьи заявили, что Ареф «причастен к насилию (в отношении заключённых). Он инструктировал своих подчинённых и знал, что они делают в тюрьме, но не останавливал их».

Адвокат Арефа заявил, что подаст апелляцию на приговор.

Бывшего чиновника арестовали и судили на основании принципов «универсальной юрисдикции». В соответствии с этими принципами лица, обвиняемые в военных преступлениях и преступлениях против человечности и не способные предстать перед судом в своей стране, могут предстать перед судом в другой стране.

На данный момент нидерландская прокуратура провела расследование в отношении шестерых афганцев по обвинению в военных преступлениях.

Двое из этих подсудимых были освобождены из-под стражи за отсутствием достаточных улик, один был оправдан, а двое других приговорены к тюремному заключению. Абдул Раззак Ареф — последний из этих шести человек, которых судили в Гааге.