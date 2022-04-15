Горно-Алтайск, , 13:14 — REGNUM В Республике Алтай на уходящей неделе зарегистрирован 781 случай заболеваний ОРВИ. Это в 1,2 раза больше, чем на предыдущей неделе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

ОРВИ flockine

«Среди детей зарегистрировано 492 случая (предыдущая неделя 492), рост в 1,3 раза. Рост заболеваемости, как среди взрослых, так и среди детей отмечен практически во всех районах, кроме Усть-Канского, Чойского, Чемальского районов», — отметили в ведомстве.

У 28 пациентов диагностировали внебольничную пневмонию. Подтверждено семь летальных случаев (четыре на прошлой неделе).