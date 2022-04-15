Чикаго, США, 15 апреля 2022, 16:10 — REGNUM Российская телеведущая Ксения Собчак прокомментировала отмену выступления комика Нурлана Сабурова в Чикаго (США). Об этом пишет портал «Телепрограмма» 15 апреля.

Нурлан Сабуров
Нурлан Сабуров
Кадр из видеоподкаста Hustle MMA

По словам Собчак, ей удалось найти сообщение осведомлённого зрителя, побывавшего на концерте комика в Лос-Анджелесе (США), в котором тот утверждает, что чикагское выступление было отменено по просьбе украинских консулов, украинской диаспоры и представителей Национального Конгресса. Телеведущая, в свою очередь, заявила, что считает истинной причиной отмены концерта неудачную шутку Сабурова о спецоперации на Украине.

Напомним, что во время недавнего концерта Нурлана Сабурова в Сан-Франциско (США) на сцену выбежала активистка в белом платье с красными пятнами, символизирующими события на Украине. Вскоре охрана вывела девушку из зрительного зала, а сам Сабуров лишь пошутил на тему случившегося.

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