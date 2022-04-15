Чикаго, США, 15 апреля, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Российская телеведущая Ксения Собчак прокомментировала отмену выступления комика Нурлана Сабурова в Чикаго (США). Об этом пишет портал «Телепрограмма» 15 апреля.

Кадр из видеоподкаста Hustle MMA Нурлан Сабуров

По словам Собчак, ей удалось найти сообщение осведомлённого зрителя, побывавшего на концерте комика в Лос-Анджелесе (США), в котором тот утверждает, что чикагское выступление было отменено по просьбе украинских консулов, украинской диаспоры и представителей Национального Конгресса. Телеведущая, в свою очередь, заявила, что считает истинной причиной отмены концерта неудачную шутку Сабурова о спецоперации на Украине.

Напомним, что во время недавнего концерта Нурлана Сабурова в Сан-Франциско (США) на сцену выбежала активистка в белом платье с красными пятнами, символизирующими события на Украине. Вскоре охрана вывела девушку из зрительного зала, а сам Сабуров лишь пошутил на тему случившегося.