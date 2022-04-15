Москва, 15 апреля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Первостепенной задачей специальной военной операции России на Украине является уничтожение националистических батальонов. Об этом 15 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, в Кремле не сомневаются, что все задачи специальной операции на Украине будут выполнены. Песков также отметил, что первостепенной задачей в ходе спецоперации является денацификация – уничтожение националистических батальонов, действующих на территории соседней страны.