Грозный, , 13:09 — REGNUM В Чечне определены пять «прорывных» проектов, которые должны способствовать социально-экономическому развитию республики. Общая сумма инвестиций, которые будут направлены на их реализацию составит более 116 млрд рублей. Об этом доложил 14 апреля глава правительства региона Муслим Хучиев, принявший участие в совещании под председательством заместителя министра экономического развития РФ Сергея Назарова.

Чечня Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В модель экономического развития Чеченской Республики включены пять «прорывных» проектов, реализация которых положительно скажется на социально-экономическом развития региона. <…> Планируется, что реализация всех пяти проектов позволит создать более 6 тыс. новых рабочих мест, а общая стоимость составляет около 116 млрд рублей», — написал премьер-министр в своем Telegram-канале.

В числе пяти «прорывных» проектов Чечни были названы проект по реконструкции и строительству международного аэропорта Грозный, создание двух особых экономических зон — промышленно-производственного типа «Грозный» и туристско-рекреационного типа «Ведучи», а также развитие кластера строительных материалов и развитие агропромышленного кластера.