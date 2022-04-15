Чечня планирует реализовать пять «прорывных» проектов на 116 млрд рублей
Грозный, 15 апреля, 2022, 13:09 — ИА Регнум. В Чечне определены пять «прорывных» проектов, которые должны способствовать социально-экономическому развитию республики. Общая сумма инвестиций, которые будут направлены на их реализацию составит более 116 млрд рублей. Об этом доложил 14 апреля глава правительства региона Муслим Хучиев, принявший участие в совещании под председательством заместителя министра экономического развития РФ Сергея Назарова.
В числе пяти «прорывных» проектов Чечни были названы проект по реконструкции и строительству международного аэропорта Грозный, создание двух особых экономических зон — промышленно-производственного типа «Грозный» и туристско-рекреационного типа «Ведучи», а также развитие кластера строительных материалов и развитие агропромышленного кластера.