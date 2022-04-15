Таллин, 15 апреля, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Россия начала военную операцию не столько из-за Украины, сколько из желания изменить сложившийся мировой порядок. Такую версию происходящего высказал посол Эстонии в Москве Маргус Лайдре в интервью новостям гостелерадиовещания своей страны ERR.

Konrad Zielinski, son of Julo Флаг Эстонии

«Конечно, Украина исторически и символически является чрезвычайно важным пунктом для России, но война на самом деле идет за изменение мирового порядка. И, как сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, главная цель этой военной операции состоит в том, чтобы противостоять и положить конец господству Соединенных Штатов в мире», — сказал Лайдре.

Поэтому, считает эстонский дипломат, главные события развернулись именно на этом фронте и они носят экзистенциальный характер: «Может быть, что еще труднее нам понять, для многих россиян это метафизическая борьба, где на карту поставлены так называемые экзистенциальные вопросы».

По словам Лайдре, Россия не намерена ограничивать сферу своего влияния восточной частью Украины, но, убежден он, ни страны Прибалтики, ни Финляндия ей не нужны.

Посол также напомнил, что Россия заявила, что ее целью является вытеснение НАТО в пределы границ 1997 года, так как эффект до сих пор был прямо противоположным.