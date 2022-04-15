15 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили слова кандидата в президента Франции Марин Ле Пен о том, что она считает Крым российским.

Тимур Кондратьев, , 13:50 — REGNUM Заявление кандидата в президенты Франции и лидера крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен о том, что по-прежнему считает Крым российским и не жалеет о запрете на въезд на Украину, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 15 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Марин Ле Пен Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я рад видеть, что остались ещё на Западе политики, которые умеют здраво рассуждать, а не стелиться под Америку. Вот таким — респект! Россия без поддержки точно никогда не останется, так что топим до конца»!» — написал Степан К.

Многие пользователи были рады узнать, что очень перспективный кандидат в президенты Франции признаёт, что Крым является полноценной частью Российской Федерации.

«Приятно слышать слова поддержки в адрес нашей страны. Может быть, у нас вновь появятся дружественные отношения с Францией при Ле Пен», — предполагает Валерия С.

Некоторые комментаторы отмечают, что пора бы и другим европейским политикам последовать примеру, вероятно, будущего французского президента.

«Офигеть, конечно! Я в шоке! Конечно, нужно все эти слова делить на два, в том плане, с каких уст они звучат. Но, ведь она права! Историю не переписать и Крым отныне — навсегда российский. Уже столько лет прошло, что пора бы всем уже это признать», — считает Мелания М.

Часть людей полагает, что такая позиция может навредить Ле Пен во втором туре президентской гонки во Франции.

«Ох, сейчас под санкции закатают эту Ле Пен! Запретят ей въезд в США! Запретят избираться в любую французскую власть! По-любому сейчас выборы подтасуют, чтобы она 49% набрала, а Макрон – 51%, а затем выкинут её из политики навсегда», — предрекает Slava Z.

«Если выиграет Марин Ле Пен, тогда Франция выйдет из НАТО. Кто это допустит? Или всё-таки у Франции найдётся патриотическая элита, которая не позволит подтасовать выборы?» — задаётся вопросом Адель К.

Марин Ле Пен в окружении репортеров Rassemblementnational. fr

Ряд пользователей указывает на то, что только Ле Пен способна спасти Францию от будущего крушения этого государства.

«Если всё-таки Ле Пен одержит победу на этих выборах, то надежда у Франции на будущее ещё есть. Вне НАТО, вне американского влияния, в нейтральных отношениях с Россией – только так французский народ сумеет пройти между Сциллой и Харибдой», — уверен Михаил П.

Нашлись и те, кто отмечают, что главное мнение по поводу Крыма, которое должно интересовать всё российское общество, исходит от самих жителей полуострова.

«Главное, что сами крымчане считают правильным то, как и с кем они живут. Мнение французов и француженок – это дело десятое», — пишет Сергей Ш.

«Главное, чтобы люди в Крыму были довольны таким положением. Счастье местных жителей – вот что главное. Как решило большинство — так им и жить», — отметил Раф К.

Напомним, 14 апреля кандидат в президенты Франции и лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила в интервью телеканалу BFM TV о том, что по-прежнему считает Крым российским и не жалеет о запрете на въезд на Украину. Политик отметила, что делает свой выбор на основании референдума, прошедшего на территории полуострова, в результате которого местные жители приняли решение стать частью Российской Федерации.