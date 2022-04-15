Во Владимирской области за сутки госпитализированы 13 ковид-пациентов
Владимир, 15 апреля, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Во Владимирской области за последние сутки госпитализированы 13 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
15 апреля выявлено 110 новых случаев заражения коронавирусом – на четыре больше, чем за предыдущие сутки. Всего в области зарегистрировано 149 тыс. 515 случаев заражения.
После выздоровления выписан 143 тыс. 21 пациент, в том числе 279 – за последние сутки.
За весь период скончались 3407 человек. Подтверждено четыре новых летальных случая.