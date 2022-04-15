Москва, , 13:06 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве продолжает снижаться. Об этом свидетельствует опубликованная 15 апреля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Permkrai.ru

За минувшие сутки на территории столицы было подтверждено 766 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 101 случая меньше аналогичного показателя 14 апреля. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 868 человек, а днём ранее — у 933 жителей Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 11 432 новых случая заражения коронавирусом.

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