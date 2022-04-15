Стокгольм, 15 апреля, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Лидер «Левых» Нуши Дадгостар считает, что правительство Швеции намеренно подталкивает страну к вступлению в НАТО. Об этом она заявила 14 апреля в интервью GP.

politik.in2pic.com Лидер «Левых» Нуши Дадгостар

Политик также отмечает, что временные рамки для принятия такого важного решения, как возможное членство в НАТО, сжаты до невозможности.

«А это означает, что простые шведы не допускаются к участию в обсуждении», — заявила Дадгостар.

По ее словам, требуется более тщательное обсуждение вопроса вступления Швеции в НАТО. Более того, отмечает Дадгостар, «острая угроза перед Швецией не стоит».

Лидер «Левых» также отметила, что Швеция уже защищена из-за своего географического положения, что означает, что НАТО просто не допустит нападения на скандинавскую страну.