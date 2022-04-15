* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 15 апреля, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Несколько мастеров по ремонту автомобилей в афганской провинции Урузган сообщили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) меняют цвет военных автомобилей для личного пользования. По их словам, после падения республики к ним ежедневно привозили пять-шесть автомобилей для перекрашивания, но сейчас это количество уменьшилось; потому что большинство военных автомобилей уже сменили окраску.

ISAF Headquarters Public Affairs Office Немецкие военные в Афганистане

Граждане Урузгана осуждают действия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), называя их присвоением военного имущества предыдущего правительства, и возвратом к временам первого правления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 90-х годах. Местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не дали комментариев.

Маляр одного из автосервисов рассказал газете «8 Собх», что за последние восемь месяцев талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) привезли им сотни военных машин на перекраску. По его словам, цель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — изменить цвет автомобиля, чтобы они могли без проблем использовать его в личных целях. Он добавил, что так поступило большинство пользователей военной техники. По его словам, количество машин в военной окраске в Урузгане сильно уменьшилось.

«С тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) снова пришли к власти, каждый день привозят десятки автомобилей для перекрашивания», — сказал он.

По его словам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сейчас привозят для перекраски в основном автомобили спецподразделений.

Другой источник в Урузгане сообщил газете «8 Собх», что многие военные автомобили были перекрашены, и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) фактически превращали правительственные машины в свои собственные. Так, перекрашенную машину можно использовать в личных целях, не привлекая внимания общественности.

Действия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вызвали общественный резонанс. Житель Урузгана сказал, что радикалы сделали это по указке врагов Афганистана. Ранее жители Урузгана утверждали, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сдали на металлолом часть автомобилей, оставшихся от прежнего режима.

Хотя местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не прокомментировали изменение цвета военной техники, ранее они заявляли, что сдача техники в металлолом была неправильным поступком. Перекрашивание военной техники вызвана тем обстоятельством, что в большинстве провинций талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) используют государственное имущество, особенно автомобили, в личных целях.