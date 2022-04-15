Донецк, 15 апреля, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Донецкий город Ясиноватая попал под обстрел украинских войск. Об этом 15 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

В 12:15 с украинских позиций в Авдеевке была обстреляна Ясиноватая. Для атаки использована установка «Град», выпустившая по городу 20 ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля украинские войска обстреляли несколько населённых пунктов ДНР.