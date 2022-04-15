Чебоксары, , 13:04 — REGNUM В Чебоксарах взыскана компенсация за моральный ущерб в пользу детей, которых вместе с матерью накрыло упавшей с крыши снежной лавиной. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Инцидент произошёл вечером 20 февраля 2022 года в Чебоксарах по улице Гастелло возле предприятия общепита. По данным надзорного ведомства, с козырька здания обрушился снег, накрыв женщину и двоих детей – четырёх и шести лет. Из-за тяжести снега они не смогли выбраться самостоятельно, им помогли проходившие мимо горожане.

По данному факту прокуратура возбудила административные дела, по результатам рассмотрения которых руководителю и юридическому лицу, которому принадлежит здание, назначены 5 тыс. и 20 тыс. рублей штрафа соответственно.

Кроме того, правоохранители в интересах детей направили иск в суд о взыскании с компании 50 тыс. рублей морального вреда. В прокуратуре отмечают, что сторонами было заключено мировое соглашение, которое утверждено 13 апреля определением Калининского районного суда Чебоксар: ответчик выплатил 30 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области компанию и её директора оштрафовали за сход снега с крыши на ребёнка. Штрафные санкции составили соответственно 150 тыс. рублей и 50 тыс. рублей. Также выплачено 30 тыс. рублей компенсации за моральный ущерб.

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