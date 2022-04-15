Джакарта, 15 апреля, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Посол Украины в Джакарте рассказал, какую помощь страна ждет от Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Индонезии

Посол заявил, что поддержка, которую может оказать администрация президента Джоко Видодо, может быть в любой форме.

«Во-первых, я называю это моральной поддержкой. Это вопрос критики, и он будет работать через многосторонние агентства, такие как Организация Объединенных Наций (ООН). Во-вторых, военная поддержка со стороны любого, кто может это обеспечить. Третье – гуманитарная помощь», — отметил посол Украины в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, президенту Индонезии Джоко Видодо доверили пост члена группы ООН по преодолению глобального продовольственного, энергетического и финансового кризиса.