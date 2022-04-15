Хартум, 15 апреля, 2022, 13:08 — ИА Регнум. В министерстве иностранных дел Судана сообщили о завершении операции по эвакуации суданцев с территории Украины. Об этом 15 апреля сообщает информационное агентство SUNA со ссылкой на заявление ведомства.

Судан

По последним данным, с Украины были вывезены около тысячи суданцев, которые смогли вернуться на родину через Румынию, Польшу и другие европейские страны.

По данным ведомства, на территории Украины всё ещё остаётся не менее десяти семей суданских граждан, которые отказались вернуться домой.

Граждане Судана смогли получить помощь в эвакуации через суданское посольство в Киеве и дипломатические представительства властей Судана в Восточной Европе.