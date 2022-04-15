Стокгольм, , 13:05 — REGNUM 14 апреля бывший лидер «Зеленых» Петер Эрикссон сообщил в интервью SvD, что в свете последних событий он изменил свою точку зрения относительно членства Швеции в НАТО.

Стокгольм. Швеция

Теперь Эрикссон утверждает, что если Финляндия подаст заявку, то Швеция должна сделать то же самое.

«Мы оказались в ситуации, где не так много альтернатив. Трудно себе представить, что Швеция будет укреплять безопасность самостоятельно», — отметил Эрикссон.

В то же время бывший лидер «Зеленых» отметил, что сейчас ситуация развивается настолько быстро, что шведское общество не успевает осмысливать последние события.

Напомним, что «Зеленые» всегда были противниками вступления страны в НАТО и придерживаются данной позиции даже сейчас.