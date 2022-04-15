Ярославль, 15 апреля 2022, 13:07 — REGNUM Ярославский областной суд вернул уголовное дело Виталия Молчанова в Генпрокуратуру РФ. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.
Дело вернули для устранения препятствий при рассмотрении судом.
Иначе говоря, прокурору необходимо составить новое обвинительное заключение. Ранее прокуратура требовала назначить Молчанову принудительное лечение, так как он был признан невменяемым. Последняя экспертиза признала, что преступник отдавал отчет в своих действиях. В новом обвинительном заключении необходимо указать наказание, которое прокуратура требует для подсудимого с учётом новых обстоятельств.
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