Ярославль, 15 апреля, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Ярославский областной суд вернул уголовное дело Виталия Молчанова в Генпрокуратуру РФ. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.

СКР Виталий Молчанов

Дело вернули для устранения препятствий при рассмотрении судом.

«Судья возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом в случае, если есть необходимость составления обвинительного заключения по уголовному делу, направленному в суд с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера», — пояснили в суде.

Иначе говоря, прокурору необходимо составить новое обвинительное заключение. Ранее прокуратура требовала назначить Молчанову принудительное лечение, так как он был признан невменяемым. Последняя экспертиза признала, что преступник отдавал отчет в своих действиях. В новом обвинительном заключении необходимо указать наказание, которое прокуратура требует для подсудимого с учётом новых обстоятельств.