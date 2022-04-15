Мадрид, , 13:01 — REGNUM Четыре яхты, одна стоянка для судов и 29 объектов недвижимости были обнаружены в Испании в ходе расследования по поиску имущества физических или юридических лиц из России, проводимого испанским генеральным советом нотариата. Об этом 15 апреля сообщает газета El País.

Санкции Александзр Горбаруков, ИА REGNUM

Уточняется, что связанная с крупными предпринимателями из РФ собственность была обнаружена вдоль всего средиземноморского побережья Испании и 16 из 34 объектов находятся на территории Каталонии.

Также утверждается, что одним из возможных собственников обнаруженных в Испании активов граждан РФ может являться генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

При этом отмечается, что поиск принадлежащей российским предпринимателям собственности велся на основе Единого нотариального индекса, представляющего из себя базу данных, в которую с января 2004 года вносятся все осуществляемые испанскими нотариусами операции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что, по данным российского Минсельхоза, пошлина на экспорт пшеницы из РФ в период с 20 по 26 апреля включительно составит $110,7 за тонну, ячменя – $76 за тонну и кукурузы — $66,1 за тонну.