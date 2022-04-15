Москва, , 13:01 — REGNUM Нефть 14 апреля отметила третий день роста, впервые с конца марта превысив отметку $112 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Добыча нефти ptra

«Правда, Brent не смогла подтвердить пробой этой зоны и закрылась немного ниже. Сегодня, 15 апреля, котировки слегка отступают, пытаясь определиться с направлением дальнейшего движения в районе уровня $110. При этом вследствие трехдневного ралли Brent завершает неделю с приростом в 10%.

Покупатели вернулись в игру на фоне тревожных прогнозов отраслевых агентств. Оценки многих экспертов предрекают возникновение дефицита предложения из-за масштабного нарушения цепочки поставок энергоносителей вследствие введения антироссийских санкций, введенных из-за продолжающейся спецоперации на территории Украины.

К примеру, ранее на этой неделе МЭА предупредило, что по итогам апреля добыча черного золота в России сократится на 1,5 млн баррелей в сутки из-за переполненности резервуаров и ухода крупных покупателей.

Страны ЕС до сих пор не дали однозначного ответа по отказы от импорта российских энергоносителей, и это создает дополнительную неопределенность на рынке.

До конца дня Brent может продолжить консолидацию в диапазоне в условиях тонких торгов – большинство фондовых площадок мира закрыты по случаю Страстной пятницы.

Главным плацдармом на данный момент является отметка $110, служащая водоразделом между целями быков и медведей на $120 и $100 соответственно», — пояснил эксперт.

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