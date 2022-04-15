Пенза, , 13:44 — REGNUM Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко 15 апреля выступил с отчетом о работе регионального правительства за прошедший год перед депутатами Законодательного Собрания региона.

Олег Мельниченко Иван Шилов, ИА REGNUM

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По словам Мельниченко, 2021 год прошел под знаком коронавируса, система здравоохранения работала на пределе возможностей. Требовалось принимать быстрые решения по профилированию коек, закупке лекарств и оборудования, профилактике распространения заболевания, вакцинации населения. Несмотря на все сложности, с поставленными задачами в регионе справились, отметил губернатор.

Ограничительные меры не позволили прекратить развитие экономики Пензенской области. Объем валового регионального продукта составил 493,1 млрд рублей. Рост валовой добавленной стоимости в регионе превысил 103% при общем снижении по России на 2,2%, в ПФО — на 3%. Пензенская область вошла в топ-5 регионов страны с максимальными темпами экономического роста, является лидером в Приволжском федеральном округе, констатировал Мельниченко.

Доходная часть бюджета Пензенской области превысила за 2021 год 77 млрд рублей. Рост на 5,9 млрд рублей обусловлен своевременной поддержкой бизнеса во время пандемии.

На финансирование здравоохранения, образования, культуры, соцзащиты, физкультуры и спорта направлено более 65% бюджетных расходов. Значительно возросла помощь муниципальным образованиям. На решение проблем местного значения из регионального бюджета выделялось 8,7 млрд рублей, что больше на 1,2 млрд рублей уровня 2020 года.

«Наш регион традиционно занимает прочные позиции как индустриальный центр. На долю промышленности приходится 20% валового регионального продукта. В 2021 году промышленными предприятиями области отгружено продукции на сумму 350 млрд рублей или 122,4% к уровню 2020 года. Ведущие отрасли региона — станко‑ и приборостроение, производство медицинских изделий, пищевая, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная. Сегодня они испытывают трудности разрыва экономических связей», — проинформировал губернатор.

Для стимулирования инновационной деятельности 179 пензенских компаний объединены в шесть профильных кластеров. Все они нацелены на независимость от поставок из-за рубежа. Промышленные предприятия области планируют в 2022 году модернизировать производства на 2,7 млрд рублей.

На агропромышленный комплекс приходится 19% валового регионального продукта. В прошлом году на поддержку аграриев и развитие сельских территорий из федерального бюджета направили 2,1 млрд рублей. Финансирование региональных программ увеличено в 1,8 раза. Все сельхозпроизводители региона произвели продукции на сумму более 157 млрд рублей. По темпам роста производства Пензенская область занимает 1 место среди регионов округа.

Объем строительных работ в 2021 году составил 50 млрд рублей. За прошедший год в Пензенской области ввели в эксплуатацию 855 тыс. кв. метров жилья. Регион занимает 1 место в ПФО и находится на 14 месте в России по жилищной обеспеченности населения.

На 2022 год бюджет Пензенской области утвержден по доходам в объеме 69,9 млрд рублей, заключил Олег Мельниченко.

ИА REGNUM напоминает, благодаря государственной поддержке 125 тыс. сотрудников промышленных предприятий, находящиеся под риском увольнения, смогут пройти профессиональное обучение или получить дополнительное образование.

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