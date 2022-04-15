Вологда, , 13:00 — REGNUM Вологодский городской суд продлил Ульяне Ланской, убившей девятилетнюю девочку, срок пребывания в психиатрической больнице, сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодчины.

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«Постановлением Вологодского областного суда в порядке ст. 435 УПК РФ продлен срок помещения Ланской в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, на период рассмотрения уголовного дела судом», — сообщает пресс-служба.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года в квартире Ланской, состоявшей на учете в психоневрологическом диспансере, было обнаружено истерзанное тело девятилетней школьницы. Через два дня женщину задержали в Карелии.