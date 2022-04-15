Стокгольм, , 13:01 — REGNUM В последнее время активисты по борьбе с изменением климата несколько раз блокировали дороги в столице Швеции. Сами активисты говорят, что будут продолжать мешать проезду транспорта до тех пор, пока правительство не выполнит их требования. Теперь партия «Умеренных» хочет ужесточить законодательство и ввести обязательное задержание активистов, которые систематически перекрывают дороги. Об этом 15 апреля сообщил телеканал Nine News.

Стокгольм, Швеция

Как пишут журналисты, порядка 20 активистов в последние недели почти ежедневно перекрывали дороги в центральном районе Стокгольма в часы пик. Некоторые даже приклеивали себя к проезжей части.

«Умеренные» намерены ужесточить законодательство с тем, чтобы минимальный срок наказания был увеличен с 14 суток до 12 месяцев лишения свободы. Партия также хочет ввести обязательное заключение под стражу за такого рода действия.

«Мы почти ежедневно видим активистов, которые систематически блокируют дороги и затрудняют жизнь тысячам людей», — заявил в эфире SVT представитель «Умеренных» по правовой политики Йохан Форссел.