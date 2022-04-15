Симферополь, 15 апреля, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Возмездие за преступный украинский удар по брянскому населённому пункту оказалось фактически мгновенным, и так будет с каждым. Об этом 15 апреля в телеграм-канале написал глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Kremlin.ru Сергей Аксёнов

«Российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8, совершивший 14 апреля атаку на жителей населенного пункта Климово в Брянской области. Практически мгновенное возмездие. Преступник не ушел от наказания, ракета его догнала. Таким и должен быть разговор с нацистами – коротким и эффективным. Так будет с каждым, кому этот наглядный урок не пойдет впрок», — написал Аксёнов.

Глава Крыма также пожелал скорейшего выздоровления брянцам, пострадавшим в результате налёта.

Как сообщало ИА REGNUM, обстрел брянского посёлка украинскими вертолётами был произведён 14 апреля. В результате пострадали семь человек, в том числе ребёнок. Трёх человек медики отпустили домой. В самом тяжёлом состоянии находится пожилая женщина, потерявшая ногу. Между тем, 15 апреля Минобороны сообщило, что российскими ПВО сбит вертолёт Ми-8, который участвовал в налёте на приграничный посёлок.