Так будет с каждым: Аксёнов о сбитом украинском вертолёте
Симферополь, 15 апреля, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Возмездие за преступный украинский удар по брянскому населённому пункту оказалось фактически мгновенным, и так будет с каждым. Об этом 15 апреля в телеграм-канале написал глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
Глава Крыма также пожелал скорейшего выздоровления брянцам, пострадавшим в результате налёта.
Как сообщало ИА REGNUM, обстрел брянского посёлка украинскими вертолётами был произведён 14 апреля. В результате пострадали семь человек, в том числе ребёнок. Трёх человек медики отпустили домой. В самом тяжёлом состоянии находится пожилая женщина, потерявшая ногу. Между тем, 15 апреля Минобороны сообщило, что российскими ПВО сбит вертолёт Ми-8, который участвовал в налёте на приграничный посёлок.