Барнаул, , 12:59 — REGNUM Заместитель руководителя следственного управления СК России по Алтайскому краю Александр Жеребцов провел личный прием сироты по обращению о нарушении его жилищных прав, сообщает 15 апреля телеграм-канал ведомства.

Дом для сирот Правительство Ярославской области

Поступило обращение ребенка-сироты о том, что имея на руках решение суда, вынесенное еще в 2017 году, он до сих пор не получил положенного по закону жилого помещения. На личном приеме его принял заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю Александр Жеребцов.

Он внимательно выслушал молодого человека, отметив, что проблема с обеспечением жильем детей-сирот стоит очень остро и следственные органы принципиально реагируют на все нарушения закона в сфере жилищных прав данной категории граждан. Также Александр Жеребцов рассказал заявителю о возможности получения жилищного сертификата, который с конца прошлого года начали выдавать детям-сиротам в Алтайском крае.

Обращение сироты будет всесторонне рассмотрено сотрудниками ведомства в рамках полномочий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае многие годы ждут и не дожидаются положенного жилья дети-сироты. По данным ИА Банкфакс, очередь сокращается, в том числе по естественным причинам: с 2017 года из нее выбыли 11 граждан по причине смерти.

В конце марта 2021 года глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ходе видео-конференц-связи поручил следователям не затягивать расследование уголовных дел против недобросовестных чиновников, по вине которых сироты не получили положенного жилья.

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