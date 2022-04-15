Томск, , 12:57 — REGNUM В Томской области собрали более 53 гуманитарной помощи для Донецкой и Луганской Народных Республик. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации пункты сборы помощи работают во всех районах.

Помощь от жителей Томской области беженцам из ЛДНР Администрация Томской области

«Сбор организован в волонтерских центрах, администрациях районов и поселений, при вузах, в центрах социальной поддержки населения и в общественных организациях», — отметили в администрации.

Всего жители региона собрали более 40 тонн продуктов питания, 5 тонн предметов первой необходимости, 5 тонн одежды и обуви, а также более 3 тонн предметов личной гигиены.

Желающим принять участие в сборе напоминают, что вещи должны быть новыми и в хорошем состоянии, а продукты питания — с длительным сроком хранения. Наиболее востребования детское питание, товары по уходу за детьми и лежачими пожилыми людьми и так далее.

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