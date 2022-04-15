Томск, 15 апреля 2022, 12:57 — REGNUM В Томской области собрали более 53 гуманитарной помощи для Донецкой и Луганской Народных Республик. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации пункты сборы помощи работают во всех районах.

Помощь от жителей Томской области беженцам из ЛДНР
Помощь от жителей Томской области беженцам из ЛДНР
Администрация Томской области

«Сбор организован в волонтерских центрах, администрациях районов и поселений, при вузах, в центрах социальной поддержки населения и в общественных организациях», — отметили в администрации.

Всего жители региона собрали более 40 тонн продуктов питания, 5 тонн предметов первой необходимости, 5 тонн одежды и обуви, а также более 3 тонн предметов личной гигиены.

Желающим принять участие в сборе напоминают, что вещи должны быть новыми и в хорошем состоянии, а продукты питания — с длительным сроком хранения. Наиболее востребования детское питание, товары по уходу за детьми и лежачими пожилыми людьми и так далее.

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