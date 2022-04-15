Вашингтон, 15 апреля, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Военная спецоперация России на Украине может говорить о конце мирового порядка, который существовал в основном в умах западных экспертов и политиков. Об этом говорится в статье в журнале The National Interest.

Алексей Колчин ИА REGNUM Россия

«Наиболее значимым изменением является тот факт, что всё большее число западных наблюдателей, наконец, осознают конец своей концепции мирового порядка», — сказано в публикации.

Обозреватель Лоренцо Кэмэл отмечает, что традиционная американская политика, в основе которой лежал принцип региональной «сферы влияния» из «доктрины Монро», давно выросла в глобальных масштабах. Для оправдания постоянного вмешательства применялись манипулятивные лозунги, при этом 85% военных баз, расположенных за пределами того или иного государства, принадлежат именно США.

За последние десятки лет политические лидеры в Африке и Азии, которые пытались бороться с таким господством, в основном были атакованы и изгнаны силой, либо подверглись изоляции и бойкоту со стороны США. Эту модель подпитывали через лозунги для американцев о «битвах добра и зла», ненависти за их «ценность» и приближающемся «конце истории».

Сейчас африканские страны, Индия и Китай, где совокупно проживают 4 млрд человек, не присоединились к западным санкциям против России, связанным с конфликтом на Украине.

«В более широком смысле политические представители самых густонаселенных стран (а не только «некоторых автократических стран») все более критически относятся к мировой финансовой системе (95% мировых валютных резервов хранятся в западных валютах) и выступают за переосмысление международных отношений», — пишет обозреватель.

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