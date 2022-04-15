Стокгольм, , 13:00 — REGNUM Гражданин Дании Расмус Палудан планирует в очередной раз сжечь Коран на территории Швеции. Как передает телеканал SVT, лидер датской радикальной партии намерен это сделать 15 апреля.

Швеция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Напомним, что 14 апреля Палудан хотел сжечь Коран в Линчёпинге (юг Швеции), после чего в городе начались массовые беспорядки и столкновения с полицией. Он намеревался также отправиться с подобными целями в Норрчёпинг, однако мероприятие было отменено решением полиции.

«Мы не можем гарантировать, что новых беспорядков не будет», — заявила в комментарии SVT представитель Полиции Швеции Кристина Халлин.

Журналисты пишут, что Палудан намерен сжечь Коран в пригороде Стокгольма Ринкебю и возле мечети в Эребру.

Напомним, что последняя выходка Палудана относится к лету 2020 года, когда он сжег Коран в одном из мусульманских районов шведского Мальмё.