Стокгольм, 15 апреля, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Гражданин Дании Расмус Палудан планирует в очередной раз сжечь Коран на территории Швеции. Как передает телеканал SVT, лидер датской радикальной партии намерен это сделать 15 апреля.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

Напомним, что 14 апреля Палудан хотел сжечь Коран в Линчёпинге (юг Швеции), после чего в городе начались массовые беспорядки и столкновения с полицией. Он намеревался также отправиться с подобными целями в Норрчёпинг, однако мероприятие было отменено решением полиции.

«Мы не можем гарантировать, что новых беспорядков не будет», — заявила в комментарии SVT представитель Полиции Швеции Кристина Халлин.

Журналисты пишут, что Палудан намерен сжечь Коран в пригороде Стокгольма Ринкебю и возле мечети в Эребру.

Напомним, что последняя выходка Палудана относится к лету 2020 года, когда он сжег Коран в одном из мусульманских районов шведского Мальмё.