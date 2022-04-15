Москва, , 12:57 — REGNUM План устойчивости российского спорта готов, он состоит из 13 пунктов. Об этом 15 апреля заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Олег Матыцин Duma.gov.ru

«Был разработан перечень основных мероприятий по обеспечению устойчивости сферы физической культуры и спорта», — сказал Матыцин.

По его словам, план включает в себя 13 различных пунктов, среди которых есть защита интересов российского спорта в международных судебных инстанциях.

Министр отметил, что в плане закреплена возможность организации турниров без привязки к международным федерациям и календарю.

Также он подчеркнул, что Россия будет системно укреплять взаимодействие в области спорта со странами СНГ, БРИКС и ШОС. Сейчас прорабатываются механизмы проведения соревнований. Так, на август запланирована Спартакиада с участием более 6 тыс. спортсменов.

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