Омск, , 12:57 — REGNUM По состоянию на 15 апреля в Омской области подтверждено 205 074 случая COVID-19, в том числе за прошедшие сутки в регионе выявлено 87 носителей коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе.

Врач с аппаратом ИВЛ Mos.ru

Общее число выздоровевших в Омской области – 199 224 человека (+146 за сутки). Жертвами коронавирусной инфекции в регионе стали 4298 человек (+5).

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля в регионе выявили 83 носителя коронавируса, выздоровели 327 человек, скончались восемь ковид-пациентов.