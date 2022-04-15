Москва, , 12:56 — REGNUM Расширение Североатлантического альянса за счёт Швеции и Финляндии угрожает последствиями для стабильности на севере Европы. Об этом 15 апреля сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Она отметила, что эти территории уже давно осваивались военным блоком.

«Зачем это нужно альянсу – понятно. Цель – продолжать наращивание военного потенциала и географическую экспансию, создать еще один фланг для угроз России. А вот зачем нашим финляндским и шведским соседям по Балтийскому региону превращаться в новый рубеж противостояния блока НАТО с Россией – неясно», — заявила Захарова.

По её словам, негативные последствия для мира в этом случае очевидны.