Москва, 15 апреля, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Расширение Североатлантического альянса за счёт Швеции и Финляндии угрожает последствиями для стабильности на севере Европы. Об этом 15 апреля сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Она отметила, что эти территории уже давно осваивались военным блоком.

«Зачем это нужно альянсу – понятно. Цель – продолжать наращивание военного потенциала и географическую экспансию, создать еще один фланг для угроз России. А вот зачем нашим финляндским и шведским соседям по Балтийскому региону превращаться в новый рубеж противостояния блока НАТО с Россией – неясно», — заявила Захарова.

По её словам, негативные последствия для мира в этом случае очевидны.