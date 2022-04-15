Санкт-Петербург, 15 апреля, 2022, 13:02 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в рамках месячника по уборке города от последствий зимы и пыли стартовала общегородская акция «Добрый субботник». Об этом 15 апреля рассказали представители городского правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Субботник

В рамках программы уборки «Мой Петербург. Добрый субботник» будут реализованы различные акции, которые разделили на пять секторов: «Сохранение природы», «Раздельный сбор», «Чистота», «Разумное потребление» и «Бизнес».

На сегодняшний день Петербург убран после зимы на 35%. Сотрудники городских служб круглосуточно избавляются от песка и последствий зимнего периода, поскольку в этому года сезон оказался не простым. За зиму выпало около двух метров снега.

«Коммунальные службы работают достаточно усиленно и, несмотря на то, что ночные минусовые температуры ограничивают нашу работу по промывке улиц, тротуаров, припарковых зон, избавлению от песка, тем не менее достаточно большой объём работы уже выполнен, порядка 35%», — подчеркнул профильный вице-губернатор Анатолий Повелий.

В рамках месячника по благоустройству города будут промыты фасады многоквартирных домов, отремонтированы детские, спортивные площадки, покрашены ограждения и скамейки, приведут в порядок газоны. Также на территории Петербурга высадят более 36 тыс. кустарников и не менее четырёх тысяч деревьев.

«Работа запланирована на каждом квадратном сантиметре города Санкт-Петербурга», — отметил вице-губернатор.

Финалом субботника станет 30 апреля. В этот день 18 точек проекта будут работать на территории различных районов Петербурга. Центром субботника в этом году станет Парк Победы в Московском районе. Убрать общественное место петербуржцы смогут совместно с садовниками и представителями городской власти. Завершит мероприятие концерт на летней эстраде.

Кроме этой локации проявить общественную активность можно и на других точках, их в городе будет предостаточно. Помимо привычных работ петербуржцы смогут принять участие в эко-квестах, сдать макулатуру, обеспечить раздельный сбор отходов, помочь в благоустройстве скверов и в другой активности.

Отметим, что за апрель в порядок должны быть приведены 280 млн кв. м территории города. Каждый район готовит для местных жителей свою программу. Узнать о локациях субботника можно будет в социальных сетях («ВКонтакте», Telegram).