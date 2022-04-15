Челябинск, 15 апреля, 2022, 12:55 — ИА Регнум. В Челябинской области девять сотрудников двух автосалонов стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве. От них пострадали не менее 119 человек, а размер ущерба превышает 28 млн рублей, сообщает пресс-служба областного главка МВД.

George Hodan Наручники

По данным полиции, злоумышленники предлагали автомобили по ценам значительно ниже среднерыночных. Пришедшим покупателями подтверждали выгодные условия продажи и затем предлагали внести первоначальный взнос либо сдать прежнюю машину в трейд-ин. А после этой процедуры и заключения договора менеджеры убеждали клиентов оформить автокредит с низкой процентной ставкой (не более 4,9%) и предлагали указать в кредитном договоре сумму больше, чем нужно для оплаты автомобиля, утверждая, что разница якобы вернётся банком при рассмотрении заявки.

При этом процедура подписания документов намеренно затягивалась, тем самым ослабляя бдительность граждан. В результате покупатель получал по завышенной цене автомобиль другой марки и комплектации, а сданная прежняя машина и сумма первоначального взноса не возвращались. Также с клиентами заключались дополнительные соглашения, из которых следовало, что в случае отказа от покупки покупатель выплачивал 10% от её стоимости.

Теперь подозреваемым предстоит отвечать за мошенничество и за участие в организованном преступном сообществе. А организаторам такого сообщества грозит до 20 лет колонии.