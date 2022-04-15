Ростов-на-Дону, 15 апреля, 2022, 12:55 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрирован 361 случай заражения коронавирусом, выздоровели 464 ковид-пациента. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 15 апреля.

Region.tver.ru Анализ на коронавирус

Наибольшее число заражений подтверждено в Ростове-на-Дону (74), Волгодонске (17), Шахтах (15), Таганроге (13), Новошахтинске (12), Азове, Багаевском, Морозовском и Семикаракорском районах (по 10). 21% новых носителей инфекции — люди старше 66 лет, 18,6% — дети.

Жертвами COVID-19 стали ещё три женщины в возрасте от 54 до 90 лет и 81-летний мужчина.

Всего в Ростовской области выявили 369 915 носителей коронавируса, выздоровели 355 398 пациентов. За весь период от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 10 825 жителей Дона.