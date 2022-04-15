Балх, Афганистан, , 12:54 — REGNUM Рынок кунжутного масла, которое традиционно производилось в афганской провинции Балх в течение многих лет, сейчас находится в упадке. Ряд производителей этого продукта питания сообщили газете «8 Собх», что, хотя по-прежнему производят значительное количество этого масла, спрос на него сократился.

Пальмовое масло Lola.vn

«Кунжут помещают в деревянное устройство, верблюд или лошадь часами крутят её. Из 11 килограммов кунжута получается 5 килограммов масла. Сначала мы очищаем кунжут, а затем помещаем его в устройство. Добавляем немного воды, немного крутим устройство. Затем кожура кунжута отделяется от ядра. После того, как верблюд крутит устройство около трех часов, кунжутное ядро превращается в масло, а кожура — шелуху», — объясняет технологию производства Хабибулла, производитель кунжутного масла из Балха.

Хотя есть современные электрические машины для производства кунжутного масла, население предпочитает этот продукт питания, полученный традиционным путём. По сведениям, кунжутное масло, производимое машиной, готовится с использованием окислителей, что отражается на качестве масла.

Хаджи Чари — житель Мазари-Шарифа, который много лет жизни посвятил производству кунжутного масла. Относительно разницы между натуральным маслом и маслом машинного производства он сказал: »Кунжутное масло, которое мы производим на глазах у людей, не наносит никакого вреда, потому что оно очищается естественным образом. Но масло, производимое машиной, очищается при помощи окислителей, и, несомненно, вредно для здоровья».

В прошлом кунжутное масло было наиболее популярно в период Рамадана, но в этом году этого не произошло. Хаджи Чари сказал, что в предыдущие годы во время Рамадана они работали 24 часа в сутки и продавали масло по доступным ценам, но сейчас их активность значительно снизилась из-за роста цен на сырье.

«Цена на сырье очень высока, — подчеркнул он. — Люди не могут позволить себе покупать масло. Один сир кунжута стоит 1800 афгани. Мы продаём масло по 350 афгани за килограмм. Раньше мы работали день и ночь, но теперь все маслобойщики сидят без работы».

Гуль Мохаммад — ещё один производитель кунжутного масла в Балхе. Помимо работы на маслобойне, он также является студентом. Он работает днём, а вечером учится в университете.

«Объём работы сократился на 50% по сравнению с прошлыми годами, — сказал он. — Большинство из тех, кто потреблял кунжутное масло, были обеспеченными людьми, покинувшими страну после известных событий, с другой стороны, по мере наступления жаркого сезона, продажи кунжутного масла будут снижаться».

Производители кунжутного масла в провинции Балх заявляют, что если не будут приняты меры по предотвращению роста цен на сырье и вывоза кунжута за границу, то производство масла прекратится.