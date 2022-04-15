Уфа, , 13:13 — REGNUM Современный животноводческий комплекс на 11 тысяч коров намерены построить в Башкирии. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Коровы Matthias Zomer

Данный вопрос был рассмотрен на совещании в формате «Инвестчас» в правительстве региона.

Сообщается, что инвестор намерен взять в долгосрочную аренду около 35 га земли, на которой планирует построить помещения для скота и откормочную площадку.

Согласно планам, первые объекты комплекса будут запущены в работу в 2023 году. На реализацию данного проекта планируется направить 868 млн рублей и создать 65 новых рабочих мест.

По результатам совещания инвестиционный комитет Башкирии присвоил данному проекту статус приоритетного. Администрация Фёдоровского района окажет содействие в оформлении земельного участка для нового комплекса.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены начать серийно выпускать агротехнику.