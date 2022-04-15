Стокгольм, , 12:57 — REGNUM 15 апреля газета Expressen опубликовала редакционную статью, авторы которой призвали изменить систему оценивания в школах Швеции с целью отказа от оценки «F» (или привычной в России «двойки»).

Двойка Цитата из м/ф «Остров ошибок». реж Зинаида Брумберг, Валентина Брумберг. 1955. СССР

Газета пишет, что тот факт, что чуть более 14% учащихся, окончивших девятый класс в Швеции, не имеют права на поступление в старшие классы средней школы, или гимназии, отчасти является результатом неэффективной системы оценивания, в которой требования к аттестату слишком высоки.

Редакция Expressen считает, что нынешняя система оценивания предусматривает долю «институционализированного садизма».

«Неважно, сколько дополнительных усилий и мер по адаптации реализуется, или как отчаянно тяжело учащиеся стараются. Определенная часть школьников просто не имеет интеллектуальных предпосылок для достижения оценки «Е», — говорится в статье.