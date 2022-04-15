Санкт-Петербург, 15 апреля, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области на внеочередном заседании приняли изменения в «Социальный кодекс Ленинградской области» благодаря чему из бюджета региона будет выделено почти 1,7 млрд рублей на пособия нуждающимся семьям с детьми от 8 до 17 лет, сообщили 15 апреля в пресс-службе областной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Семья

Согласно принятым поправкам, Ленинградская область софинансирует в размере 49% объем выплат малоимущим семьям с детьми от 8 до 17 лет в 2022 году. Для этого из бюджета региона будет выделено 1 млрд 683 млн рублей.

«За принятие изменений депутаты проголосовали единогласно», — отметили в пресс-службе.

Напомним, решение о новой выплате семьям с детьми в возрасте от 8 до 16 лет было принято президентом РФ Владимиром Путиным. Как пояснил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, регион, как донор федерального бюджета, обеспечит половину выплат за счёт областного бюджета.

«Размер выплат на ребёнка будет увязан с доходом семьи», — уточнил глава Ленобласти.

Отметим, размер пособия будет зависеть от установленного в регионе прожиточного минимума на детей. В Ленинградской области он составляет 12 398 рублей.